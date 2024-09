MotoGp San Marino, pole Bagnaia e prima fila tutta italiana

(Adnkronos) – Pecco Bagnaia conquista una pole position da record a Misano nel Gp di San Marino di MotoGp. Il campione torinese, in sela alla Ducati ha chiuso con il crono di 1:30.304 con una prima fila tutta italiana con Franco Morbidelli secondo e Marco Bezzecchi al terzo posto, per la prima volta nel Gp di San Marino. Partirà dalla quarta posizione Jorge Martin, leader del Motomondiale con la Pramic, Martin seguito da Pedro Acosta e Brad Binder. Terza fila con Alex Marquez, Bastianini e Marc Marquez, che ha pregiudicato le sue qualifiche con una caduta nel finale. Decimo Quartararo, seguito da Vinales e Miller, mentre Mir salterà la gara per la gastroenterite. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Settembre 2024