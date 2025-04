MotoGp Qatar, vince Marc Marquez: Bagnaia terzo

(Adnkronos) –

Marc Marquez vince il Gp del Qatar, centrando la terza vittoria nelle prime quattro gare stagionali, la seconda sul circuito di Lusail a 11 anni dal primo trionfo. Lo spagnolo della Ducati, scattato dalla pole position, si impone davanti al connazionale della Ktm Maverick Vinales e al compagno di squadra, Francesco 'Pecco' Bagnaia, autore di una grande rimonta dall'undicesima posizione in griglia. Quarto posto per la Ducati del tram VR46 di Franco Morbidelli che si lascia alle spalle il francese della Honda Johann Zarco, seguono gli spagnoli della Ducati Gresini Fermin Aldeguer e Alex Marquez. A completare la top ten il francese della Yamaha Fabio Quartararo, lo spagnolo della Ktm Pedro Acosta e l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Ordine d'arrivo che risulta ancora provvisorio perché il secondo posto di Vinales è ancora 'sub judice' per possibile pressione irregolare delle gomme. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Aprile 2025