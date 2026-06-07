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MotoGp, ordine d’arrivo Gp Ungheria e classifica Mondiale

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(Adnkronos) –
Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Ungheria. Oggi, domenica 7 giugno, il pilota della Ducati è tornato a vincere a Budapest, dopo essersi preso anche la gara Sprint, alla seconda gara dal rientro dall'infortunio che lo aveva tenuto fuori per due gare. Il pilota spagnolo della Ducati approfitta della caduta in partenza di Marco Bezzecchi e Jorge Martin per accorciare nel Mondiale Piloti. Ecco l'ordine d'arrivo del Gp d'Ungheria e la classifica aggiornata.  1 Marc MARQUEZ 93 (Ducati) 2 Pedro ACOSTA 37 +1.343 (KTM) 3 Francesco BAGNAIA 63 +11.632 (Ducati) 4 Ai OGURA 79 +15.466 (Aprilia) 5 Luca MARINI 10 +18.422 (Honda) 6 Diogo MOREIRA 11 +21.992 (Honda) 7 Iker LECUONA 27 +23.068 (Ducati) 8 Jack MILLER 43 +23.450 (Yamaha) 9 Brad BINDER 33 +24.091 (KTM) 10 Enea BASTIANINI 23 +24.269 (KTM) 11 Toprak RAZGATLIOGLU 7 +25.260 (Yamaha) 12 Fabio DI GIANNANTONIO 49 +28.765 (Ducati) 13 Alex RINS 42 +29.310 (Yamaha) 14 Franco MORBIDELLI 21 +31.632 (Ducati) 15 Maverick VIÑALES 12 +31.999 (KTM) 16 Cal CRUTCHLOW 35 +53.909 (Honda)  1 Marco BEZZECCHI 180  2 Jorge MARTIN 160 3 Fabio DI GIANNANTONIO 138  4 Pedro ACOSTA 132  5 Marc MARQUEZ 108 6 Ai OGURA 105  7 Francesco BAGNAIA 99  8 Raul FERNANDEZ 93  9 Alex MARQUEZ 67 10 Fermin ALDEGUER 64  11 Luca MARINI 57  12 Enea BASTIANINI 48  13 Brad BINDER 48  14 Franco MORBIDELLI 40  15 Fabio QUARTARARO 37  16 Diogo MOREIRA 36  17 Johann ZARCO 34  18 Joan MIR 15  19 Alex RINS 12  20 Jack MILLER 11  21 Iker LECUONA 9  22 Toprak RAZGATLIOGLU 9  23 Maverick VIÑALES 6  24 Augusto FERNANDEZ 4   
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Pubblicato il 7 Giugno 2026

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