MotoGp, ordine d’arrivo gara Sprint Gp Indonesia e classifica Mondiale

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Marc Marquez vince la gara Sprint del Gran Premio d'Indonesia e si prende il primo posto nel Mondiale di MotoGp. Oggi, sabato 10 ottobre, il pilota spagnolo della Ducati ha tagliato per primo il traguardo precedendo l'Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e la VR46 di Fabio Di Giannantonio. Il trionfo gli è valso il sorpasso al primo posto della classificap Piloti su Jorge Martin, autore di errori che lo ha portato a scivolare dal primo al quarto posto. Delude Marco Bezzecchi, caduto in partenza dopo un contatto con Raul Fernandez, che partiva dalla pole position. Ecco ordine d'arrivo e nuova classifica del Mondiale. L'ordine d'arrivo della gara Sprint del Gran Premio d'Indonesia: 1 Marc Marquez 1:30.479 13 (Ducati) 2 Ai Ogura +0.509 (Aprilia Trackhouse) 3 Fabio Di Giannantonio +0.835 (VR46) 4 Jorge Martin +1.947 1:30.798 13 (Aprilia) 5 Alex Marquez +3.410 (Ducati Gresini) 6 Pedro Acosta +5.478 (KTM) 7 Fermin Aldeguer +7.036 (Ducati Gresini) 8 Francesco Bagnaia +10.039 (Ducati) 9 Fabio Quartararo +10.248 (Yamaha) 10 Alex Rins +13.288 (Yamaha) 11Enea Bastianini +16.834 (KTM Tech3) 12 Johann Zarco +17.646 (Honda Castrol) 13 Jack Miller +18.285 (Yamaha Pramac) 14 Franco Morbidelli +18.956 (VR46) 15 Luca Marini +19.227 (Honda Castrol) 16 Brad Binder +19.293(KTM) 17 Diogo Moreira +19.562 (Honda) 18 Maverick Vinales +23.472 (KTM Tech3) 19 Toprak Razgatlioglu +23.834 (Yamaha Pramac) 20 Aleix Espargaró +38.336 (Honda Castrol) Ecco la nuova classifica Piloti di MotoGp: 1 Marc Marquez 343 2 Jorge Martin 339 3 Marco Bezzecchi 284 4 Pedro Acosta 247 5 Ai Ogura 246 6 Fabio Di Giannantonio 237 7 Raul Fernandez 216 8 Francesco Bagnaia 166 9 Alex Marquez 163 10 Fermin Aldeguer 125 11 Enea Bastianini 23

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Pubblicato il 10 Ottobre 2026