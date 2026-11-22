MotoGp, ordine d’arrivo del Gp del Portogallo e classifica Piloti

(Adnkronos) –

Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio del Portogallo, ma la festa è di Marc Marquez. Il pilota della Ducati ha chiuso ottavo al traguardo, conquistando i punti che gli servivano per conquistare il Mondiale di MotoGp nonostante il secondo posto dell’altra Aprilia di Jorge Martin, primo degli inseguitori. Ecco ordine d’arrivo e nuova classifica del Mondiale Piloti.

Ecco l’ordine d’arrivo del Gp di Portogallo:

1. Marco Bezzecchi

2. Jorge Martin +3.845

3. Raul Fernandez +5.711

4. Fabio Di Giannantonio +8.828

5. Ai Ogura +10.305

6. Fermin Aldeguer +14.107

7. Brad Binder +17.465

8. Marc Marquez +18.162

9. Luca Marini +18.599

10. Iker Lecuona +22.275

11. Enea Bastianini +24.028

12. Fabio Quartararo +25.059

13. Jack Miller +25.746

14. Alex Rins +33.146

15. Franco Morbidelli +34.495

16. Pol Espargaro +34.724

17. Jake Dixon +34.951

18. Augusto Fernandez +1:03.917

La classifica Piloti di MotoGp:

1 Marc Marquez (Ducati) 439

2 Jorge Martin (Aprilia) 396

3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 394

4 Pedro Acosta (KTM) 315

5 Ai Ogura (Aprilia) 309

6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 298

7 Raul Fernandez (Aprilia) 283

8 Alex Marquez (Ducati) 204

9 Francesco Bagnaia (Ducati) 173

10 Enea Bastianini (KTM) 152

11 Fermin Aldeguer (Ducati) 139

12 Brad Binder (KTM) 127

13 Luca Marini (Honda) 124

14 Fabio Quartararo (Yamaha) 85

15 Diogo Moreira (Honda) 78

16 Franco Morbidelli (Ducati) 71

17 Johann Zarco (Honda) 63

18 Jack Miller (Yamaha) 34

19 Joan Mir (Honda) 33

20 Alex Rins (Yamaha) 31

21 Iker Lecuona (Ducati) 25

22 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 18

23 Maverick Vinales (KTM) 17

24 Augusto Fernandez (Yamaha) 6

25 Pol Espargarò (KTM) 5

26 Somkiat Chantra (Honda) 3

27 Takaaki Nakagami (Honda) 3

28 Jake Dixon (Honda) 2

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Pubblicato il 22 Novembre 2026