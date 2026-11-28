(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista per l’ultima tappa della stagione 2026. Oggi, sabato 28 novembre, si corre la sprint del Gp di Valencia, dove domani il campione del mondo Marc Marquez correrà la sua ultima gara. Sul circuito ‘Ricardo Tormo’ si parte alle 15 con Marco Bezzecchi in pole position. Il pilota dell’Aprilia ha migliorato il record della pista spagnola e scatterà proprio davanti a Marquez, con Raul Fernandez a completare la prima fila. In seconda fila Alex Marquez, Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio.

Domani l’ultima gara della stagione partirà alle 14.

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Pubblicato il 28 Novembre 2026