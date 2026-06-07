Attualità

Motogp, oggi si corre in Ungheria: orario e dove vedere Gran Premio

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna la MotoGp. Oggi, domenica 7 giugno, si corre il Gp di Ungheria, ottavo appuntamento della stagione. Marc Marquez su Ducati (vincitore della gara sprint) scatterà davanti a tutti nel Gran Premio, grazie alla pole position conquistata ieri davanti ad Acosta su Ktm e Aldeguer (team Gresini). Poi gli italiani, con Di Giannantonio che partirà quarto davanti a Bagnaia e al leader del Mondiale Bezzecchi. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gp di Ungheria in tv e streaming. Ecco la griglia di partenza del Gp di Ungheria, al via oggi alle 14.55: 1 Marc Marquez Ducati  2 Pedro Acosta KTM  3 Fermin Aldeguer Ducati 4 Fabio Di Giannantonio Ducati 5 Francesco Bagnaia Ducati  6 Marco Bezzecchi Aprilia  7 Raul Fernandez Aprilia 8 Jorge Martin Aprilia  9 Luca Marini Honda  10 Ai Ogura Aprilia 11 Diogo Moreira Honda 12 Jack Miller Yamaha  13 Joan Mir Honda  14 Enea Bastianini KTM  15 Fabio Quartararo Yamaha 16 Iker Lecuona Ducati  Il Gp di Ungheria sarà trasmesso su Sky Sport, sui relativi canali (a cominciare da Sky Sport al 201 e Sky Sport MotoGP, 208) e in streaming su Sky Go e Now.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Spari a festa in Ohio, almeno 12 feriti: aggressori in fuga

3 minuti fa

Formula 1, oggi Gp Montecarlo: orario, griglia di partenza e dove vederlo (anche in chiaro)

28 minuti fa

Ucraina, due morti per raid russi: Zelensky a Londra vede Macron, Merz e Starmer

31 minuti fa

Roland Garros, oggi finale Cobolli-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in chiaro

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio