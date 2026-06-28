MotoGp, oggi si corre in Olanda: orario e dove vedere il Gp di Assen

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista. Oggi, domenica 28 giugno, il Motomondiale va in scena con il Gran Premio d'Olanda, in diretta tv e streaming. Si riparte dopo il successo di Raul Fernandez nella gara sprint di ieri, davanti a Ogura e Di Giannantonio. In pole position c'è Jorge Martin. A caccia di riscatto il leader del Mondiale Marco Bezzecchi, caduto a Brno. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gp di Assen in tv e streaming. Ecco la griglia di partenza del Gp d'Olanda: 1ª fila Jorge Martin Ai Ogura Marco Bezzecchi 2ª fila 4. Raul Fernandez 5. Francesco Bagnaia 6. Fabio Di Giannantonio 3ª fila 7. Marc Marquez 8. Pedro Acosta 9. F. Quartararo 4ª fila 10. J.Mir 11. E. Bastianini 12. A. Marquez 5ª fila 13. F. Morbidelli 14. D. Moreira 15. B. Binder 6ª fila 16. A. Rins 17. L. Marini 18. J. Miller 7ª fila 19. M. Vinales 20. A. Fernandez 21. C. Crutchlow 8ª fila 22. T. Razgatlioglu Il Gp di Assen sarà visibile oggi, domenica 28 giugno, in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGp (208) alle 14 e in chiaro su Tv8 (ma in differita, alle 16). La gara sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tv8.it (sempre in differita).

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Pubblicato il 28 Giugno 2026