MotoGp, oggi si corre in Gran Bretagna: orario e dove vedere il Gp di Silverstone

(Adnkronos) – Domenica di MotoGp con il Gran Premio di Silverstone. Oggi, 25 maggio, si corre in Gran Bretagna per il settimo appuntamento del Motomondiale. In pole position scatterà Fabio Quartararo (Yamaha), davanti ad Alex Marquez (Gresini) e Pecco Bagnaia (Ducati). Solo quarto in griglia Marc Marquez, sull'altra Ducati. Ecco l'orario della gara e dove vederla in tv e in streaming. Il Gran Premio di Silverstone inizierà oggi, domenica 25 maggio, alle 14. Si tratta del settimo appuntamento del Motomondiale, che precede il Gp di Aragon in Spagna. Ecco la griglia di partenza del Gp di Silverstone: 1 Quartararo (Yamaha) 2 Marquez (Ducati Gresini) 3 Bagnaia (Ducati) 4 Marquez (Ducati) 5 Aldeguer (Ducati Gresini) 6 Miller (Yamaha Pramac) 7 Di Giannantonio (VR46) 8 Marini (Honda) 9 Zarco (Honda) 10 Morbidelli (VR46) 11 Bezzecchi (Aprilia) 12 Rins (Yamaha) 13 Mir (Honda) 14 Acosta (KTM) 15 Oliveira (Yamaha Pramac) 16 Fernandez (Aprilia Trackhouse) 17 Bastianini (Ktm Tech3) 18 Viñales (Ktm Tech3) 19 Binder (KTM) 20 Savadori (Aprilia) 21 Espargaro (Honda) Il Gp di Silverstone, così come tutto il Mondiale di MotoGp, sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Il Gp sarà visibile in diretta integrale su Sky Sport e sul canale Sky Sport MotoGp (208), ma pure in streaming su Now e Sky Go. Su Tv8 verranno trasmesse in diretta e in chiaro le qualifiche e la sprint di sabato. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Maggio 2025