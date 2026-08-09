MotoGp, oggi si corre a Silverstone: orario, griglia di partenza e dove vedere la gara in chiaro

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista per il Gran Premio di Silverstone di oggi, domenica 9 agosto. Sul circuito britannico si ripartirà dal dominio dello spagnolo Jorge Martin, vincitore della gara sprint di ieri e pronto a scattare dalla pole position. Il pilota dell'Aprilia è anche il leader del Mondiale piloti con i suoi 220 punti e un vantaggio di 17 punti sul primo inseguitore Ai Ogura. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere la gara di oggi. Ecco la griglia di partenza del Gp di Silverstone di oggi, domenica 9 agosto:

1 Jorge Martin 2 Raul Fernandez 3 Ai Ogura 4 Fabio Di Giannantonio 5 Marco Bezzecchi 6 Marc Marquez 7 Alex Marquez 8 Franco Morbidelli 9 Pedro Acosta 10 Iker Lecuona 11 Jack Miller 12 Joan Mir 13 Fabio Quartararo 14 Diogo Moreira 15 Luca Marini 16 Francesco Bagnaia 17 Alex Rins 18 Brad Binder 19 Enea Bastianini 20 Cal Crutchlow 21 Pol Espargaro 22 Toprak Razgatlioglu 23 Augusto Fernandez Il Gp di Gran Bretagna, in programma oggi alle 14 sul circuito inglese di Silverstone, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGp e in streaming su Sky Go e Now. La gara sarà visibile anche in chiaro su Tv8 (ma in differita, alle 17).

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Agosto 2026