Attualità

MotoGp, oggi si corre a Silverstone: orario, griglia di partenza e dove vedere la gara in chiaro

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista per il Gran Premio di Silverstone di oggi, domenica 9 agosto. Sul circuito britannico si ripartirà dal dominio dello spagnolo Jorge Martin, vincitore della gara sprint di ieri e pronto a scattare dalla pole position. Il pilota dell'Aprilia è anche il leader del Mondiale piloti con i suoi 220 punti e un vantaggio di 17 punti sul primo inseguitore Ai Ogura. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere la gara di oggi.  Ecco la griglia di partenza del Gp di Silverstone di oggi, domenica 9 agosto: 
1 Jorge Martin  2 Raul Fernandez  3 Ai Ogura  4 Fabio Di Giannantonio  5 Marco Bezzecchi 6 Marc Marquez  7 Alex Marquez  8 Franco Morbidelli 9 Pedro Acosta  10 Iker Lecuona  11 Jack Miller 12 Joan Mir 13 Fabio Quartararo  14 Diogo Moreira 15 Luca Marini  16 Francesco Bagnaia  17 Alex Rins  18 Brad Binder 19 Enea Bastianini  20 Cal Crutchlow  21 Pol Espargaro 22 Toprak Razgatlioglu 23 Augusto Fernandez  Il Gp di Gran Bretagna, in programma oggi alle 14 sul circuito inglese di Silverstone, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGp e in streaming su Sky Go e Now. La gara sarà visibile anche in chiaro su Tv8 (ma in differita, alle 17).  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

L’aneddoto di Cahill: “Sinner bara a burraco, fa sparire le carte”

1 ora fa

Roma, rissa con spray urticante e bottiglie di vetro a Trastevere tra 15 ragazzi: tre in manette

2 ore fa

Lampedusa, sub falciato da gommone: muore 29enne

2 ore fa

Frosinone-Lazio, oggi amichevole: orario, probabili formazioni e dove vederla

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio