Attualità

MotoGp, oggi si corre a Misano: orario, griglia di partenza e dove vedere Gran Premio di San Marino

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna la MotoGp con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma oggi domenica 14 settembre. Sul circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, il Motomondiale arriva per il sedicesimo appuntamento della stagione. Si riparte dal dominio di Marc Marquez, ormai a un passo dalla conquista del suo nono titolo mondiale, che però non potrà arrivare in questo weekend. In pole position c'è Bezzecchi. Ecco orari, programma e dove vedere Gp di San Marino in tv e in streaming. Ecco la griglia di partenza del Gp di San Marino di oggi, domenica 14 settembre:  1. Marco Bezzecchi 2. Alex Marquez 3. Fabio Quartararo 4. Marc Marquez 5. Franco Morbidelli 6. Luca Marini 7. Fabio Di Giannantonio 8. Francesco Bagnaia 9. Pedro Acosta 10. Fermìn Aldeguer 11. Jorge Martin 12. Joan Mir  Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini verrà trasmesso oggi alle 14 su Sky Sport (canale Sky Sport MotoGp, 208) e in streaming su Sky Go e NOW. Anche su TV8 sarà visibile in diretta la gara.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Atletica, Scotti da record a Tokyo: infrange primato italiano sui 400 metri

42 minuti fa

“You’re fired”, esultano per morte Kirk e vengono licenziati: il caso

45 minuti fa

Sci, caduta in allenamento per Franzoso: è in coma

57 minuti fa

Torino, neonata salvata da rara malformazione al fegato con colla istantanea

59 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio