Attualità

MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint Gp Aragon: orari e dove vederle in tv

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Oggi, sabato 29 agosto, il Mondiale torna protagonista con le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio di Aragon, in Spagna – in diretta tv e streaming. Nell'ultima gara prima della pausa estiva, a trionfare è stata l'Aprilia Trackhouse, che si è imposta a Silverstone davanti all'Aprilia ufficiale di Jorge Martin e a quella di Marco Bezzecchi. A caccia di riscatto le due Ducati di Marc Marquez e Pecco Bagnaia.  Le qualifiche e la gara Sprint del Gp di Aragon di MotoGp sono in programma oggi, sabato 29 agosto. La griglia di partenza si definirà a partira dalle ore 10.50, mentre per la gara corta bisognerà aspettare le 15.  Le qualifiche e la gara Sprint del Gp di Aragon di MotoGp saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport, ma disponibili anche in chiaro su TV8. Gli appuntamenti si potranno seguire inoltre in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Vuelta di Spagna, oggi ottava tappa: orari, percorso e dove vederla in tv

11 minuti fa

Serie A, oggi Juventus-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

16 minuti fa

Il caldo estremo non molla il Sud, in arrivo weekend di fuoco: oggi 6 bollini rossi, tregua al Nord

7 ore fa

Crisi migranti a Ceuta, la Spagna chiede il sostegno dell’Europa. Piantedosi: “Il 31 decideremo”

7 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio