Attualità

MotoGp, oggi prove libere Gp Brasile: orario e dove vederle in tv

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Oggi, venerdì 20 marzo, il Motomondiale riparte con le prove libere del Gran Premio del Brasile – in diretta tv e streaming – secondo appuntamento della nuova stagione dopo il Gp di Thailandia. A Burinam a trionfare è stata l'Aprila di Marco Bezzecchi, con la KTM di Pedro Acosta seconda e Fernandez terzo. A caccia di riscatto le due Ducati di Marc Marquez, campione del mondo in carica e costretto al ritiro in Thailandia, e Pecco Bagnaia, nono al traguardo.  La prima sessione di prove libere del Gp del Brasile andrà in scena oggi, venerdì 20 marzo, alle ore 15.05. La seconda sessione è invece in programma domani, sabato 21, alle 14.10, prima delle qualifiche e della gara Sprint, mentre il Gran Premio è previsto per domenica 22. Le prove libere del Gran Premio del Brasile saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Minacce a Saviano, pg Cassazione chiede conferma condanne

6 minuti fa

Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia-Crui, protocollo su diritto alla salute visiva

11 minuti fa

Milano, incendio Torre dei Moro: 9 condanne e 4 assoluzioni, pene fino a 3 anni

16 minuti fa

Alis e Cir, insieme per l’inclusione sociale e l’occupazione dei migranti

30 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio