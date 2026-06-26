Attualità

MotoGp, oggi prove libere e pre-qualifiche Gp Olanda: orari e dove vederle in tv

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La MotoGp torna protagonista. Oggi, venerdì 26 giugno, il motomondiale torna in pista con le prove libere e le pre-qualifiche del Gran Premio d'Olanda – in diretta tv e streaming. Si riparte dopo il successo della Ducati di Marc Marquez in Repubblica Ceca, seguito dalla Trackhouse di Ai Ogura e dal compagno di scuderia Pecco Bagnaia. A caccia di riscatto il leader del Mondiale Marco Bezzecchi, caduto a Brno.  Le prove libere e le pre-qualifiche del Gp d'Olanda di MotoGp sono in programma oggi, venerdì 26 giugno. La prima sessione di prove libere è fissata alle ore 10.45, mentre per le pre-qualifiche bisognerà aspettare le 15.   Le prove libere e le pre-qualifiche del Gp d'Olanda di MotoGp saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Si potranno seguire inoltre anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Estate, allarme ‘beachtimidation’: come superare la prova costume grazie a human metabolist

1 ora fa

Mondiali 2026, Turchia-Usa 3-2 e Paraguay-Australia 0-0

1 ora fa

Farmaci anti-diabete dimagranti modificano olfatto e gusto, lo studio

1 ora fa

Mondiali, oggi Norvegia-Francia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio