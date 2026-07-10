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MotoGp, oggi prove libere e pre-qualifiche Gp Germania: orari e dove vederle in tv

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(Adnkronos) – La MotoGp torna protagonista. Oggi, venerdì 10 luglio, il motomondiale torna in pista con le prove libere e le pre-qualifiche del Gran Premio di Germania – in diretta tv e streaming. Si riparte dopo il successo la tripletta Aprilia nel Gp d'Olanda, con le due Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez che hanno preceduto il pilota ufficiale Jorge Martin. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen, sia nella sprint sia nella gara della domenica e superato da Martin in vetta alla classifica mondiale. Le prove libere e le pre-qualifiche del Gp di Germania di MotoGp sono in programma oggi, venerdì 10 luglio. La prima sessione di prove libere è fissata alle ore 10.45, mentre per le pre-qualifiche bisognerà aspettare le 15. Le prove libere e le pre-qualifiche del Gp di Germania di MotoGp saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Si potranno seguire inoltre anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Luglio 2026

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