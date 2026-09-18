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MotoGp, oggi libere e pre-qualifiche Gp Austria: orario e dove vederle

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(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Dopo il weekend spettacolare vissuto a Misano, il Motomondiale si sposta in Austria per il Gp di Spielberg, in programma da oggi, venerdì 18 settembre, a domenica 20 settembre. Si comincia con le prime prove libere in mattinata, per continuare con le pre-qualifiche del primo pomeriggio. Si riparte dal trionfo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Ecco orari, programma di giornata e dove vedere tutti gli appuntamenti odierni in tv e streaming.  Ecco gli appuntamenti di oggi, venerdì 18 settembre, del Gp d'Austria:  Ore 10.40: MotoGp – Prove Libere 1 Ore 14.55: MotoGp – Pre-Qualifiche Le prime prove libere e le pre-qualifiche del Gp d'Austria saranno visibili in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Settembre 2026

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