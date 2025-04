MotoGp, oggi la gara Sprint in Qatar: orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Quarto appuntamento del motomondiale 2025. La MotoGp sbarca in Qatar, dove oggi, sabato 12 aprile, andrà in scena la gara Sprint. Sul circuito di Lusail Bagnaia, trionfatore ad Austin, va a caccia del compagno in Ducati Marc Marquez, secondo della classifica Piloti a un punto di distanza dal fratello Alex, mentre Pecco insegue al terzo posto. La gara Sprint di MotoGp è in programma oggi, sabato 12 aprile, alle ore 19. La Sprint sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport e disponibili anche in chiaro su TV8, così come in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sul sito web di TV8. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Aprile 2025