Attualità

MotoGp, oggi la gara Sprint del Gp d’Indonesia – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. A una settimana dal weekend del Gp del Giappone, il Motomondiale si sposta a Mandalika per il Gp d'Indonesia e oggi, sabato 10 ottobre, tocca alla gara Sprint, per assegnare i primi punti del fine settimana. Si riparte dal trionfo di Marc Marquez e della Ducati a Motegi, circuito sul quale il fuoriclasse spagnolo ha preceduto le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi.  La gara lunga è in programma invece domani, domenica 11 ottobre, alle ore 9.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Ottobre 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

MotoGp, sorpresa Fernandez in Indonesia: è in pole. La griglia di partenza

11 minuti fa

Verissimo, sabato 10 ottobre: gli ospiti e le interviste di oggi

12 minuti fa

Post in cirillico e minacce di stragi a scuola sui social, denunciato 14enne a Catania

14 minuti fa

Uragano Isaias tocca terra: in migliaia senza elettricità in Alabama, Florida e Georgia

31 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio