MotoGp, oggi la gara Sprint del Gp del Giappone – Diretta

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Torna in pista la MotoGp. A due settimane dal Gp d'Austria, il Motomondiale si sposta a Motegi per il Gp del Giappone – in diretta tv e streaming. Oggi, sabato 3 ottobre, va in scena la gara Sprint, con Jorge Martin a partire in pole position. Il pilota spagnolo dell'Aprilia, e leader del Mondiale, ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche e scatterà davanti a Marc Marquez e Pedro Acosta. Quarto invece Marco Bezzecchi. Il prossimo appuntamento del Mondiale è in programma l'11 ottobre in Indonesia.

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Pubblicato il 3 Ottobre 2026