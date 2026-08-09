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MotoGp, oggi il Gran Premio di Silverstone – Diretta

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(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista alle 14 per il Gran Premio di Silverstone di oggi, domenica 9 agosto. Sul circuito britannico si ripartirà dal dominio dello spagnolo Jorge Martin, vincitore della gara sprint di ieri e pronto a scattare dalla pole position, davanti a Raul Fernandez e Ai Ogura. Semaforo verde alle 14.  
Dove vedere la gara? Il Gp di Gran Bretagna verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGp e in streaming su Sky Go e Now. La gara sarà visibile anche in chiaro su Tv8 (ma in differita, alle 17). La MotoGp tornerà poi in pista a fine mese per il Gran Premio di Aragona, in programma domenica 30 agosto.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Agosto 2026

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