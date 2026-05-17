MotoGp, oggi il Gran Premio di Barcellona – Diretta

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista in Catalogna. Oggi, domenica 17 maggio, il Motomondiale riparte con il Gran Premio di Barcellona – in diretta tv e streaming – sul circuito di Montmelò. Il pole position ci sarà lo spagnolo Pedro Acosta e si riparte dal successo di Alex Marquez nella gara sprint. Si inizia alle 14.

Dove vedere il Gp di Catalogna? Il Gran Premio sarà visibile sui canali SkySport. Il Gran Premio sarà visibile in streaming su Sky Go e NOW. La prossima tappa della MotoGp sarà in Italia, al Mugello, nel weekend del 29-31 maggio.

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Pubblicato il 17 Maggio 2026