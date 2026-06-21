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MotoGp, oggi il Gran Premio della Repubblica Ceca – Diretta

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(Adnkronos) – Torna la MotoGp con il Gran Premio della Repubblica Ceca. Oggi, domenica 21 giugno, si corre a Brno per la nona tappa del Motomondiale. Si riparte dalla pole position da record di Ai Ogura, il più veloce nelle qualifiche di ieri, e dal successo nella sprint di Pecco Bagnaia, autore di una prova magistrale in gara corta. Si comincia alle 14.  
Dove vedere il Gp della Repubblica Ceca? La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now.   Il Gran Premio sarà trasmesso anche in chiaro in differita (alle 16) su Tv8. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Giugno 2026

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