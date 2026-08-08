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MotoGp, oggi gara sprint Silverstone – Diretta

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(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista con la gara sprint del Gp di Silverstone. Oggi, sabato 8 agosto, i piloti andranno a caccia dei primi punti del weekend britannico dopo le qualifiche della mattinata, con pole position dello spagnolo Jorge Martin. La gara corta inizierà alle 17.  
Dove vedere la sprint race di Silverstone? La gara verrà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGp e in streaming su Sky Go e Now, ma anche in chiaro su TV8.  Martin aprirà domani una prima fila tutta Aprilia, davanti a Raul Fernandez e Ogura. Quarto Di Giannantonio, poi Bezzecchi e Marc Marquez. Settimo Alex Marquez, 9° Acosta. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Agosto 2026

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