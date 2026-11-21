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Marc Marquez è sempre più vicino al titolo della MotoGp. Già oggi, sabato 21 novembre, lo spagnolo vincendo la gara Sprint del Gp del Portogallo può laurearsi campione. La gara di Portimao sarà trasmessa in diretta tv e streaming. L’iberico della Ducati guida la classifica iridata, a due Gp dalla fine della stagione, con 60 punti su Jorge Martin e 74 su Marco Bezzecchi, ed ha il secondo match point. Marco Bezzecchi ha firmato una pole da record (in 1:37.201) e scatterà in prima fila con Marc Marquez e Di Giannantonio. Jorge Martin 7°.

La gara Sprint del Gp del Portogallo di MotoGp è in programma oggi, sabato 21 novembre, alle 15:30, anticipata di mezz’ora rispetto all’orario previsto per l’arrivo del maltempo sul circuito di Portimao.

La gara Sprint del Gp del Portogallo sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Gli appuntamenti si potranno vedere anche in streaming sull’app SkyGo e su Now.

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Pubblicato il 21 Novembre 2026