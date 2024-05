MotoGp Mugello, Bagnaia sarà penalizzato in gara

(Adnkronos) – Pecco Bagnaia sarà penalizzato di 3 posizioni nel Gp d'Italia della classe MotoGp in programma domenica 2 giugno al Mugello. Il pilota della Ducati, campione del mondo in carica, è stato sanzionato per la manovra che ha ostacolato Alex Marquez nelle prove di oggi. "Ero fuori dalla traiettoria, ho frenato", ha detto Bagnaia prima del provvedimento. Alex Marquez si è lamentato platealmente in pista: "E' uno showman. E' inutile fare certi gesti in quel modo, fa spettacolo… Se dovessi ricevere una penalizzazione per questo sarebbe ridicolo. Non credo succederà". E invece… —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Maggio 2024