MotoGp, Martin domina gara sprint a Silverstone: ordine di arrivo e come cambia classifica piloti

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Jorge Martin domina la gara sprint della MotoGp a Silverstone e – dopo la pole record agguantata in mattinata – si conferma il pilota da battere sul circuito britannico. Lo spagnolo chiude la gara corta di oggi, sabato 8 agosto, davanti ad Ai Ogura e porta il suo vantaggio in classifica sul giapponese a +17 punti (220 vs 203). Completa il podio Marco Bezzecchi, per la tripletta Aprilia. Quarto Alex Marquez, poi Di Giannantonio, Acosta, Mir, Morbidelli e Marc Marquez. Ecco l'ordine di arrivo della gara sprint e come cambia la classifica piloti. Ecco l'ordine di arrivo della gara sprint di oggi: 1. Jorge Martin – Aprilia 2. Ai Ogura – Aprilia 3. Marco Bezzecchi – Aprilia 4. Alex Marquez – Ducati 5. Fabio Di Giannantonio – Ducati 6. Pedro Acosta – KTM 7. Joan Mir – Honda 8. Franco Morbidelli – Ducati 9. Marc Marquez – Ducati 10. Diogo Moreira – Honda 11. Brad Binder – KTM 12. Luca Marini – Honda 13. Jack Miller – Yamaha 14. Fabio Quartararo – Yamaha 15. Enea Bastianini – KTM 16. Alex Rins – Yamaha 17. Francesco Bagnaia – Ducati 18. Pol Espargaro – KTM 19. Augusto Fernandez – Yamaha 20. Toprak Razgatlioglu – Yamaha RIT. Raul Fernandez – Aprilia RIT. Cal Crutchlow – Honda RIT. Iker Lecuona – Ducati Ecco la classifica piloti aggiornata dopo la sprint di Silverstone: 1. Jorge Martin (Aprilia Racing) – 220 2. Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) – 203 3. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) – 193 4. Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) – 191 5. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 189 6. Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) – 159 7. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) – 152 8. Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 143 9. Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 93 10. Luca Marini (Honda HRC Castrol) – 79 11. Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 76 12. Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) – 76 13. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 64 14. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 55 15. Diogo Moreira (Pro Honda LCR) – 48 16. Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 48 17. Johann Zarco (Castrol Honda LCR) – 34 18. Joan Mir (Honda HRC Castrol) – 29 19. Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 21 20. Jack Miller (Prima Pramac Yamaha) – 19 21. Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha) – 12 22. Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) – 10 23. Iker Lecuona (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 9 24. Augusto Fernandez (Yamaha Factory Racing) – 5 25. Cal Crutchlow (Castrol Honda LCR) – 0 26. Michele Pirro (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 0 27. Lorenzo Savadori (Aprilia Racing) – 0 28. Jonas Folger (Red Bull KTM Tech3) – 0 29. Pol Espargaro (Red Bull KTM Tech3) – 0

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Pubblicato il 8 Agosto 2026