(Adnkronos) – Dopo aver mancato la prima occasione in Qatar, Marc Márquez si prepara a giocarsi nuovamente il titolo mondiale nel Gran Premio del Portogallo. Il circuito di Portimão potrebbe infatti regalare allo spagnolo la matematica certezza del campionato, con una gara d’anticipo. Ecco quali risultati gli servono per festeggiare già nel weekend portoghese.

Márquez si presenta a Portimão con un margine importante sui suoi principali inseguitori. Il pilota della Ducati guida la classifica con 431 punti, mentre Jorge Martín occupa la seconda posizione a quota 371. Più distante Marco Bezzecchi, terzo con 357 punti. La prima possibilità per Márquez di chiudere definitivamente la corsa al campionato arriverà nella Sprint Race di sabato 21 novembre. Per conquistare il titolo al termine della gara breve, lo spagnolo dovrà aumentare di almeno due punti il proprio vantaggio su Martín, senza lasciare a Bezzecchi la possibilità di recuperare 12 punti. Esiste però una strada ancora più semplice: con una vittoria nella Sprint, Márquez sarebbe matematicamente campione del mondo, senza dover guardare ai risultati dei rivali.

Nel caso in cui non riuscisse a vincere, Márquez avrebbe comunque diverse possibilità di festeggiare il titolo. Tra le combinazioni previste: Márquez secondo e Martín terzo; Márquez terzo e Martín quinto; Márquez quarto e Martín sesto; Márquez quinto e Martín settimo; Márquez sesto e Martín ottavo; Márquez settimo e Martín nono; Márquez ottavo e Martín fuori dalla zona punti.

Se il titolo non dovesse arrivare nella Sprint, tutto si sposterebbe alla gara principale di domenica 22 novembre, in programma alle ore 14. In quel caso, i risultati della gara del sabato saranno determinanti per definire le combinazioni necessarie. Il traguardo per Márquez sarà comunque quello di terminare il fine settimana con almeno 37 punti di vantaggio su Martín e 38 su Bezzecchi.

Nonostante il distacco, Marco Bezzecchi conserva ancora una possibilità matematica di conquistare il Mondiale. Il pilota Aprilia ha 74 punti da recuperare e altrettanti ancora disponibili nei due weekend conclusivi della stagione, tra Sprint e gare domenicali. Per riuscire nell’impresa dovrebbe vincere tutte e quattro le gare rimaste, sperando contemporaneamente che Márquez non conquisti nemmeno un punto. In caso di arrivo a pari merito, Bezzecchi potrebbe aggiudicarsi il titolo grazie al maggior numero di vittorie stagionali.

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Pubblicato il 20 Novembre 2026