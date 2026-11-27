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Marc Marquez dice basta e si ritira oggi, venerdì 27 novembre. Il fuoriclasse della MotoGp, fresco di decimo titolo mondiale, annuncia il ritiro prima dell’ultimo Gp della sua carriera a Valencia. E lo fa in un modo di sicuro… particolare: condividendo una foto che lo ritrae con un cartello e la scritta “Questa sarà la mia ultima gara in MotoGp”. La fine di un’era.

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Pubblicato il 27 Novembre 2026