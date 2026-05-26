MotoGp, Marquez rientra dall’infortunio: “Ci vediamo al Mugello”

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Quando torna Marc Marquez? Il pilota della Ducati è sempre più vicino al rientro in MotoGp. "Ci vediamo al Mugello", ha scritto sui propri profili social Marquez, annunciando così il ritorno in pista per il Gp d'Italia in programma nel prossimo fine settimana. Il 33enne pilota catalano della Ducati ha avuto oggi il via libera dei medici a partire per la Toscana dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime due gare. Giovedì mattina, come da prassi, saranno i medici del circuito a dover dare l'ok definitivo per scendere in pista. A Le Mans, Marquez aveva riportato la frattura al quinto metatarso del piede destro nella Sprint, costringendolo a un intervento chirurgico effettuato lo scorso 10 maggio.

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Pubblicato il 26 Maggio 2026