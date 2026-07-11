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MotoGp, Marquez in pole nel Gp di Germania davanti a fratello Alex. Cade Bezzecchi

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(Adnkronos) –
Marc Marquez in pole position nel Gran Premio di Germania di MotoGp. Oggi, sabato 11 luglio, il pilota della Ducati ha firmato il miglior tempo in 1919"041 nelle qualifiche sul circuito del Sachsenring, seguito dal fratello della Gresini Alex e dalla VR46 di Fabio Di Giannantonio. Quarta la KTM Tech 3 di Fernandez, quinta la Trackhouse di Ogura.  Sesto Quartararo con la sua Yamaha, settimo Morbidelli con la VR46. Caduta per l'Aprilia di Marco Bezzecchi, scivolato in curva 7 nel corso del Q2, che partirà ottavo davanti al compagno di scuderia e leader del Mondialie Jorge Martin, mentre Bagnaia chiude con l'undicesimo tempo.  1 Marc Marquez (Ducati) 1'19"041 2 Alex Marquez (Ducati Gresini) 1'19"102 +0.061 3 Fabio Di Giannantonio (VR46) 1'19"188 +0.147 4 Raul Fernandez (KTM Tech 3) 1'19"192 +0.151 5 Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) 1'19"348 +0.307 6 Fabio Quartararo (Yamaha) 1'19"383 +0.342 7 Franco Morbidelli (VR46) 1'19"532 +0.491 8 Marco Bezzecchi (Aprilia) 1'19"613 +0.572 9 Jorge Martin (Aprilia) 1'19"728 +0.687 10 Pedro Acosta (KTM) 1'19"740 +0.699 11 Francesco Bagnaia (Ducati) 1'19"753 +0.712 12 Jack Miller (Yamaha Pramac) 1'19"781 +0.740  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Luglio 2026

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