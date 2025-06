MotoGp, Marc Marquez domina anche ad Assen. Bagnaia terzo

(Adnkronos) – Uno stellare Marc Marquez vince il Gran Premio d'Olanda ed è sempre più leader del Motomondiale. Ad Assen, il fuoriclasse spagnolo trionfa con la sua Ducati davanti a Marco Bezzecchi e al compagno di squadra Pecco Bagnaia. Finale di gara pazzesco, con il pilota dell'Aprilia che ha provato in tutti i modi il sorpasso. Quarto Pedro Acosta e quinto Maverick Vinales entrambi su Ktm, seguono le Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Caduto a metà gara Alex Marquez.

Per Marquez è il successo numero 68 nella classe regina, come Giacomo Agostini (domina Valentino rossi a quota 89).



Pubblicato il 29 Giugno 2025