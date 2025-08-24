Attualità

MotoGp, in Ungheria trionfa Marc Marquez davanti ad Acosta. Fatica Bagnaia, nono

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Marc Marquez non si ferma più e vince anche il Gp di Ungheria di oggi, domenica 24 agosto. Lo spagnolo vince in solitaria la decima gara stagionale (settima doppietta, considerando le gare sprint) davanti al connazionale della Ktm Pedro Acosta e al romagnolo dell'Aprilia Marco Bezzecchi. Al quarto posto ancora una moto di Noale con lo spagnolo campione del mondo in carica Jorge Martin, che si lascia alle spalle Luca Marini con la Honda e la Ducati del team VR46 di Franco Morbidelli. Nono posto per Francesco 'Pecco' Bagnaia dopo una gara nelle retrovie e a quasi 15" di ritardo dal compagno di squadra Marquez. Solo 14° Alex Marquez con la Ducati del team Gresini. Nella classifica piloti del Motomondiale Marc Marquez conduce con 455 punti, 185 in più del fratello Alex  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Agosto 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Nove anni fa il terremoto che colpì il Centro Italia, il ricordo dei Vigili del Fuoco

1 ora fa

Mondiali pallavolo, Italia-Cuba 3-0: le azzurre volano agli ottavi

2 ore fa

Gardone Riviera, simulano di gettarsi sotto le auto ma uno viene travolto: 27enne in ospedale

2 ore fa

Tajani: “Salvini su Macron? Io uso toni calmi per far valere le idee, politica estera spetta a me e Meloni”

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio