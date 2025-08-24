MotoGp, in Ungheria ancora un successo di Marc Marquez. Ordine di arrivo e nuova classifica piloti

(Adnkronos) –

Marc Marquez è sempre più leader del Motomondiale. Lo spagnolo vince anche in Ungheria, sul nuovissimo circuito del Balaton Park, e chiude con bottino pieno un altro weekend da dominatore in MotoGp. Oggi, domenica 24 agosto, il fuoriclasse della Ducati ha tagliato il traguardo davanti ad Acosta e Bezzecchi, a lungo in lotta per il secondo gradino del podio, allungando così in vetta alla classifica piloti. Ecco l'ordine di arrivo e la nuova classifica piloti della MotoGp. Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Ungheria di oggi, domenica 24 agosto: 1) M. Marquez 42’37.681 2) P. Acosta +4.314 3) M. Bezzecchi +7.488 4) J. Martin +11.069 5) L. Marini +11.904 6) F. Morbidelli +12.608 7) B. Binder +12.902 8) P. Espargarò +14.015 9) F. Bagnaia +14.854 10) F. Quartararo +15.473 11) A. Ogura +18.112 12) M. Oliveira +19.021 13) A. Rins +22.861 14) A. Marquez +25.938 15) F. Di Giannantonio +26.262 16) F. Aldeguer +55.239 RIT J. Zarco RIT J. Miller RIT R.Fernandez RIT J. Mir RIT E. Bastianini Ecco la nuova classifica piloti del Motomondiale, dopo il Gp d'Ungheria:



1) Marc Marquez 455 punti

2) Alex Marquez 280

3) Pecco Bagnaia 228

1) Marc Marquez 455 punti

2) Alex Marquez 280

3) Pecco Bagnaia 228

4) Marco Bezzecchi 197 5) Pedro Acosta 164 6) Franco Morbidelli 161 7) Fabio Di Giannantonio 154 8) Fermin Aldeguer 126 9) Johann Zarco 114 10) Fabio Quartararo 109 11) Brad Binder 91 12) Raul Fernandez 73 13) Luca Marini 72 14) Maverick Vinales 69 15) Enea Bastianini 63 16) Ai Ogura 58 17) Jack Miller 52 18) Joan Mir 46 19) Alex Rins 45 20) Jorge Martin 23 21) Pol Espargaro 16 22) Takaaki Nakagami 10 23) Miguel Oliveira 10 24) Lorenzo Savadori 8 25) Augusto Fernandez 6 26) Somkiat Chantra 1 27) Aleix Espargaro 0



Pubblicato il 24 Agosto 2025