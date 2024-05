MotoGp Francia, Martin domina la Sprint: ritiro per Bagnaia

(Adnkronos) – Il leader del mondiale Jorge Martin trionfa nella gara sprint del Gp di Francia. Sul circuito di Le Mans lo spagnolo della Ducati Pramac, scattato dalla pole position, domina sin dalla prima curva e si impone davanti al connazionale e compagno di marca Marc Marquez, autore di una grande rimonta dal 13° posto. A completare un podio tutto spagnolo Maverick Vinales con l'Aprilia. Quarto posto per Enea Bastianini che, con la Ducati ufficiale, si lascia alle spalle altri due spagnoli, Aleix Espargaro con l'Aprilia e Pedro Acosta con la Gas Gas. Occasione sprecata da Marco Bezzecchi (Ducati, team VR46), scivolato a 4 giri dal termine, quando era in seconda piazza. Grande delusione per Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati ufficiale), ritiratosi al terzo giro, dopo una partenza disastrosa dalla seconda posizione, per un problema tecnico. "Domani la gara sarà lunga, il meteo sarà imprevedibile ma godiamoci questa vittoria e vedremo". Così il pilota della Ducati Pramac Jorge Martin dopo il suo successo nella gara sprint del Gp di Francia a Le Mans. "Sono felicissimo, il passo è stato eccezionale, sapevo che dalla partenza il mio obiettivo era andare in fuga. Era difficile perché Bezzecchi era molto veloce ma quando ho visto che è caduto ho cercato di tenere un passo costante per arrivare tranquillo fino alla fine". "L'obiettivo era il settimo posto, nella qualifiche ho fatto un errore e poi c'è stato anche un pizzico di sfortuna". Così il pilota del team Ducati-Gresini, Marc Marquez, dopo il secondo posto nella gara sprint del Gp di Francia, dopo una rimonta dal 13° posto in griglia. "Nella gara sprint il passo c'era, per alcuni tratti sono stato all'altezza di Martin. Sono molto contento. Domani sarà impossibile fare la stessa partenza di oggi, questa è stata perfetta". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Maggio 2024