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MotoGp, Fernandez vince gara sprint ad Assen. Ogura e Di Giannantonio sul podio

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(Adnkronos) – La Trackhouse domina la gara sprint di Assen con una doppietta da incorniciare, firmata da Raul Fernandez e Ai Ogura. Sul terzo gradino del podio chiude Fabio Di Giannantonio, davanti a Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Sesto Marc Marquez, mentre Bagnaia – sull'altra Ducati – perde una posizione dopo il traguardo, per una penalità dovuta ai track limits e finisce settimo. Bastianini finisce ottavo, nono Acosta. Costretti al ritiro Morbidelli, Miller e Mir. Bezzecchi consolida la leadership nel Mondiale piloti, portandosi a +9 su Martin e a +22 su Di Giannantonio. Domani, alle 14, la gara lunga.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Giugno 2026

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