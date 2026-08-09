MotoGp, Fernandez domina Gp Silverstone: ordine di arrivo e come cambia classifica piloti

(Adnkronos) –

Raul Fernandez vince il Gp di Silverstone oggi, domenica 9 agosto. Il pilota spagnolo domina la gara sul circuito britannico, chiudendo davanti al connazionale Jorge Martin. Terzo un grande Marco Bezzecchi, poi Alex Marquez. Jorge Martin resta così il leader della classifica piloti e si porta a +31 su Bezzecchi e a +37 su Ogura, caduto oggi. Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Silverstone e la classifica piloti aggiornata. Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Silverstone di oggi, domenica 9 agosto: 1 Raul Fernandez (Aprilia) 2 Jorge Martin (Aprilia) +2.538 3 Marco Bezzecchi (Aprilia) +3.393 4 Alex Marquez (Ducati) +4.702 5 Pedro Acosta (KTM) +6.256 6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +6.382 7 Marc Marquez (Ducati) +9.550 8 Brad Binder (KTM) +22.288 9 Luca Marini (Honda) +23.845 10 Diogo Moreira (Honda) +25.411 11 Franco Morbidelli (Ducati) +26.301 12 Fabio Quartararo (Yamaha) +26.883 13 Jack Miller (Yamaha) +29.458 14 Pol Espargaro (KTM) +41.310 15 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +41.492 16 Augusto Fernandez (Yamaha) +42.379 Ecco la classifica piloti aggiornata dopo il Gran Premio di Silverstone: 1. Jorge Martin – 240 punti 2. Marco Bezzecchi – 209 punti 3. Ai Ogura – 203 punti 4. Marc Marquez – 200 punti 5. Fabio Di Giannantonio – 199 punti 6. Raul Fernandez – 184 punti 7. Pedro Acosta – 163 punti 8. Pecco Bagnaia – 143 punti 9. Alex Marquez – 106 punti 10. Luca Marini – 86 punti 11. Fermin Aldeguer – 76 punti 12. Enea Bastianini – 76 punti 13. Brad Binder – 72 punti 14. Fabio Quartararo – 59 punti 15. Diogo Moreira – 54 punti 16. Franco Morbidelli – 53 punti 17. Johann Zarco – 34 punti 18. Joan Mir – 29 punti 19. Jack Miller – 22 punti 20. Alex Rins – 21 punti 21. Toprak Razgatlioglu – 13 punti 22. Maverick Vinales – 10 punti 23. Augusto Fernandez – 5 punti 24. Pol Espargaro – 2 punti

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Pubblicato il 9 Agosto 2026