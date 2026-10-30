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MotoGp, domani qualifiche e sprint Gp Malesia: orario e dove vederle

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(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista. Domani, sabato 31 ottobre, il Motomondiale è protagonista con le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio di Malesia, a Sepang. Nello scorso fine settimana a Phillip Island, in Australia, aveva trionfato Marc Marquez nella sprint, mentre la gara della domenica era stata annullata per il meteo. 

A quattro gare dalla fine, Marc Marquez guida la classifica del Mondiale con 10 punti di vantaggio su Jorge Martin: il pilota dell’Aprilia, caduto nella sprint australiana fratturandosi il polso, correrà a Sepang non al meglio della condizione.  

Ecco il programma del Gp di Malesia di domani, sabato 31 ottobre:  

Ore 3.45: MotoGP – Qualifiche 

Ore 7.55: MotoGP – Sprint 

Le qualifiche e la gara sprint del Gp di Malesia saranno visibili in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Gli appuntamenti di domani saranno visibili anche in chiaro su Tv8. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Ottobre 2026

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