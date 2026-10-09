MotoGp, domani qualifiche e gara sprint in Indonesia: orario e dove vederle

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. A una settimana dal weekend del Gp del Giappone, il Motomondiale si sposta a Mandalika per il Gp d'Indonesia e domani, sabato 10 ottobre, tocca alle qualifiche e alla gara sprint, per assegnare i primi punti del fine settimana. Si riparte dal trionfo di Marc Marquez e della Ducati a Motegi, circuito sul quale il fuoriclasse spagnolo ha preceduto le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Ecco orari, programma di giornata e dove vedere tutti gli appuntamenti in tv e streaming. Ecco gli appuntamenti del Gp di Indonesia di domani, sabato 10 ottobre: Ore 4:10 – Prove libere 2 Ore 4:50 – Qualifiche ufficiali Ore 9 – Sprint Race Le qualifiche e la gara sprint del Gp d'Indonesia saranno visibili in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGp (208) e in chiaro su Tv8. Gli appuntamenti di domani, sabato 10 ottobre, saranno disponibili anche in streaming su Sky Go e Now.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Ottobre 2026