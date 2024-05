MotoGp Catalunya, Bagnaia torna al successo davanti a Martin e Marc Marquez

(Adnkronos) – Torna al successo Pecco Bagnaia proprio nel Gp Catalunya 2024 spezzando il tabù Barcellona, dove non aveva mai vinto, nella Sprint è caduto ieri mentre era in testa all'ultimo giro e l'anno scorso era stato protagonista di un terribile incidente. Il campione della Ducati precede al traguardo Jorge Martin, superato in curva 5 dove ieri era caduto nella Sprint Race, e Marc Marquez terzo con un recupero prodigioso. Quarto posto per Aleix Espargaro, vincitore ieri, seguito da Di Giannantonio e Raul Fernandez. Poi A. Marquez, Binder, Bastianini e Quartararo per chiudere la top ten. Il campione del mondo con la sua Ducati ha corso una gara esemplare, attenta in avvio e più spregiudicata nel finale con un grande recupero nella seconda parte e un sorpasso allo spagnolo Martin, che resta leader del Mondiale, alla curva 5, incurante di quanto fosse successo ieri nella Sprint, per firmare il terzo successo stagionale dopo Qatar e Jerez e il 21esimo in top-class. Sul podio, dietro Martin con la Ducati Pramac, è arrivato Marc Marquez con la Ducati Gresini, recuperando ben 11 posizioni rispetto alla partenza, precedendo l'Aprilia ufficiale di Aleix Espargaro. Scivolata per Pedro Acosta mentre era 2°, che alla fine riparte e chiude 14esimo, mentre si sono ritirati Miller, Augusto Fernandez e Morbidelli. In classifica generale Martin guida con 155 punti, con 39 di vantaggio su Bagnaia e 41 su Marquez. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Maggio 2024