MotoGp, Bezzecchi vince Gp Italia e allunga nel mondiale. Ordine d’arrivo e classifica

(Adnkronos) –

Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d'Italia e allunga in vetta alla classifica del mondiale di MotoGp. Oggi, domenica 31 maggio, il pilota dell'Aprilia, partito dalla pole position, ha chiuso al primo posto della gara 'di casa' sul circuito del Mugello, seguito dal compagno di scuderia Jorge Martin e da Pecco Bagnaia, tornato protagonista con la sua Ducati. Quarta l'Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, quinta la VR46 di Fabio Di Giannantonio. Sesta la KTM di Pedro Acosta, che precede l'altra Ducati di Marc Marquez. Ecco ordine d'arrivo e classifica del mondiale Piloti. 1 Marco Bezzecchi (Aprilia) 2 Jorge Martin (Aprilia) +3.559 3 Francesco Bagnaia (Ducati) +5.098 4 Ai Ogura (Aprilia) +5.132 5 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +5.453 6 Pedro Acosta (KTM) +7.467 7 Marc Marquez (Ducati) +10.762 8 Raul Fernandez (Aprilia) +13.380 9 Fermin Aldeguer (Ducati) +14.644 10 Diogo Moreira (Honda) +21.366 11 Brad Binder (KTM) +21.479 12 Joan Mir (Honda) +21.795 13 Luca Marini (Honda) +22.059 14 Franco Morbidelli (Ducati) +29.789 15 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +31.920 16 Jack Miller (Yamaha) +32.289 17 Maverick Viñales (KTM) +32.717 18 Fabio Quartararo (Yamaha) +34.335 19 Michele Pirro (Ducati) +40.553 1 Marco Bezzecchi (Aprilia) 173 2 Jorge Martin (Aprilia) 156 3 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 134 4 Pedro Acosta (KTM) 103 5 Ai Ogura (Aprilia) 92 6 Raul Fernandez (Aprilia) 88 7 Francesco Bagnaia (Ducati) 82 8 Marc Marquez (Ducati) 71 9 Alex Marquez (Ducati) 67 10 Fermin Aldeguer (Ducati) 58 11 Luca Marini (Honda) 46 12 Brad Binder (KTM) 42 13 Enea Bastianini (KTM) 39 14 Franco Morbidelli (Ducati) 38 15 Fabio Quartararo (Yamaha) 37 16 Johann Zarco (Honda) 34 17 Diogo Moreira (Honda) 23 18 Joan Mir (Honda) 15 19 Alex Rins (Yamaha) 9 20 Maverick Viñales (KTM) 5 21 Augusto Fernandez (Yamaha) 4 22 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 4 23 Jack Miller (Yamaha) 3

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Pubblicato il 31 Maggio 2026