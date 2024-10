MotoGp, Bastianini domina e vince la Sprint. Secondo Martin, poi Bagnaia

(Adnkronos) –

Enea Bastianini domina la gara Sprint e trionfa in Thailandia. A Buriram decisiva una partenza non perfetta di Bagnaia, in pole position, che ha favorito Bastianini, bravo a prendersi la prima posizione e a dominare la gara fino alla fine. Battaglia serrata per il secondo posto tra Martin e Bagnaia, che alla fine premia lo spagnolo, che vola così a +22 nel mondiale piloti sul rivale italiano.

Succede tutto in partenza. Martin scatta forte e costringe Bagnaia, che partiva dalla pole dopo aver fatto il record della pista in qualifica, a difendersi ma entrambi vanno larghi e favoriscono gli inserimenti di Marquez prima e di Bastianini poi, che si mette così al comando del Gp di Thailandia. Al secondo giro Bagnaia supera Marquez mentre Martin, scivolato in sesta posizione, comincia la sua scalata. Il duello Bagnaia-Martin per la seconda posizione si fa sempre più serrato, con lo spagnolo che prova il sorpasso a ogni curva e il campione del mondo in carica che non arretra i un centimetro. Nel frattempo Martin, a sette giri dalla fine, risale fino alla terza posizione e lancia l'assalto a Bagnaia, il rivale per il titolo che insegue a soli 20 punti di distanza nella classifica piloti. La lotta tra i due favorisce Bastianini, che vola a 1.6 secondi di vantaggio sulla seconda posizione. A cinque giri dalla fine Bagnaia sbaglia una traiettoria e Martin lo punisce infilandolo in curva e prendendosi la seconda posizione. Lo spagnolo recupera decimi su decimi a Bastianini, ma deve difendersi dal ritorno di Bagnaia. Nel frattempo ritiro per Pedro Acosta, caduto a inizio gara. Al penultimo giro Martin va largo in curva ma Pecco non riesce a punirlo, rimanendo a meno di tre decimi di distanza. L'ultimo giro sancisce il dominio di Bastianini, che festeggia la vittoria della gara Sprint del Gp di Thailandia, secondo Martin e terzo Bagnaia. In classifica lo spagnolo conquista altri due punti di vantaggio su Pecco, che ora insegue a -22. Domani alle 9 ora italiana il Gp. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Ottobre 2024