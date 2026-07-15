Attualità

MotoGp, Bagnaia operato all’avambraccio destro, rientro previsto per il Gp di Silverstone

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
"Francesco Bagnaia si è sottoposto con successo a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro questo pomeriggio presso il Policlinico di Modena". Lo ha reso noto il team Ducati e il pilota torinese. "L'operazione, eseguita dall'équipe medica guidata dal Professor Luigi Tarallo presso la Clinica Ortopedica del Policlinico di Modena, diretta dal Professor Fabio Catani, si è conclusa regolarmente e senza complicazioni".  "Approfittando della pausa estiva del calendario MotoGp, il pilota del Ducati Lenovo Team inizierà ora il programma di recupero e riabilitazione previsto. Compatibilmente con l'evoluzione post-operatoria, l'obiettivo è quello di rientrare in pista per il British Grand Prix, in programma dal 7 al 9 agosto a Silverstone", spiega la Ducati. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Inghilterra-Argentina, lite tra Messi e Bellingham: rissa in campo

37 minuti fa

Francia, “diritto aiuto a morire” è legge. Macron: “Impegno mantenuto”

37 minuti fa

“Era più romano di una trattoria”: a Santa Maria in Trastevere chiude lo storico ristorante cinese

54 minuti fa

Ranucci, le intercettazioni dell’arrestato: “Male che vada mi faccio 30 anni”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio