MotoGp Austria, Bagnaia trionfa e torna da solo in vetta al mondiale

(Adnkronos) – Francesco 'Pecco' Bagnaia trionfa nel Gp d'Austria e torna da solo in vetta al mondiale. Sul circuito del Red Bull Ring il portacolori della Ducati si impone davanti allo spagnolo Jorge Martin (Ducati-Pramac), battuto dopo una lotta serrata, e al compagno di scuderia Enea Bastianini. Quarto posto per lo spagnolo Marc Marquez (Ducati-Gresini) penalizzato da un contatto in partenza con Franco Morbidelli e costretto a ripartire dalle retrovie. Quinto il sudafricano della Ktm Brad Binder che si lascia alle spalle Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) e lo spagnolo dell'Aprilia Maverick Vinales. Nella classifica del mondiale Bagnaia è al comando con 275 punti, 5 in più di Martin. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Agosto 2024