MotoGp Aragon, Marc Marquez trionfa davanti al fratello Alex e Bagnaia

(Adnkronos) – Marc Marquez trionfa nel Gp di Argon, ottava prova del motomondiale. Lo spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, scattato dalla pole position, si impone davanti al fratello Alex Marquez, con la Ducati del team Gresini e al compagno di squadra Francesco 'Pecco' Bagnaia. A rompere l'egemonia delle moto di Borgo Panigale lo spagnolo della Ktm Pedro Acosta che chiude quarto davanti ad altre due Ducati quelle di Franco Morbidelli e del connazionale Fermin Aldeguer. Settimo posto per la prima Honda quella dello spagnolo Joan Mir che si lascia alle spalle Marco Bezzecchi con l'Aprilia e Fabio Di Giannantonio su Ducati. Nella classifica iridata Marc Marquez sale a quota 233, 32 più del fratello e 93 in più di Bagnaia. Il motomondiale torna tra due settimana con il Gp d'Italia al Mugello. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Giugno 2025