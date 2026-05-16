Motogp, Alex Marquez vince gara sprint a Barcellona. Sul podio Acosta e Di Giannantonio

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Alex Marquez vince la gara sprint di MotoGp a Barcellona oggi, sabato 16 maggio. Lo spagnolo della Ducati-Gresini, già vincitore del Gran Premio di Spagna ad aprile, ha tagliato il traguardo davanti a Pedro Acosta, autore della pole position in mattinata, e Fabio Di Giannantonio, terzo.

Bezzecchi ha incontrato difficoltà, concludendo la gara in nona posizione, ma ha aumentato il suo vantaggio complessivo nella classifica piloti (di due punti) sul primo inseguitore, Jorge Martin, caduto al terzo giro. Ecco l'ordine di arrivo della gara sprint:

1. Alex Marquez (Ducati)

2. Pedro Acosta (KTM) 3. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 4. Raul Fernandez (Aprilia) 5. Johann Zarco (Honda) 6. Francesco Bagnaia (Ducati) 7. Franco Morbidelli (Ducati) 8. Ai Ogura (Aprilia) 9. Marco Bezzecchi (Aprilia) 10. Enea Bastianini (KTM) 11. Luca Marini (Honda) 12. Fermin Aldeguer (Ducati) 13. Fabio Quartararo (Yamaha) 14. Diogo Moreira (Honda) 15. Alex Rins (Yamaha) 16. Jack Miller (Yamaha) 17. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 18. Augusto Fernandez (Yamaha) Rit. Maverick Vinales (KTM) Rit. Jorge Martin (Aprilia) Rit. Brad Binder (KTM) Rit. Joan Mir (Honda) Ecco la classifica piloti aggiornata:

1) Marco Bezzecchi 129 punti

2) Jorge Martin 127 punti 3) Pedro Acosta 91 punti 4) Fabio Di Giannantonio 91 5) Ai Ogura 69 6) Raul Fernandez 68 7) Alex Marquez 67 8) Marc Marquez 57 9) Pecco Bagnaia 47 10) Enea Bastianini 39 11) Johann Zarco 34 12) Luca Marini 33 13) Franco Morbidelli 30 14) Brad Binder 28 15) Fermin Aldeguer 27 16) Fabio Quartararo 26 17) Diogo Moreira 10 18) Joan Mir 8 19) Alex Rins 7 20) Toprak Razgatlioglu 4 21) Jack Miller 1 22) Maverick Vinales 0 23) Jonas Folger 0 24) Augusto Fernandez 0 25) Michele Pirro 0

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Pubblicato il 16 Maggio 2026