MotoGp, Alex Marquez il più veloce nelle prime libere in Portogallo

La Ducati Gresini di Alex Marquez è stata la più veloce nelle prime prove libere del Gp del Portogallo di MotoGp di oggi, venerdì 7 novembre. Il pilota spagnolo, fratello di Marc, fuori per infortunio fino al termine della stagione e già campione del mondo, ha chiuso sul circuito di Portimao con il miglior tempo in 1'39"145 davanti a Marco Bezzecchi con l'Aprilia e Jack Miller con la Yamaha.  Quarto posto per Johann Zarco, seguito da Pol Espargaro e Franco Morbidelli, sesto con la Ducati VR46, davanti a Luca Marini (Honda), Joan Mir, Pedro Acosta e Fermin Aldeguer a chiudere la top ten.  Nicolò Bulega, al debutto con la Ducati ufficiale (al posto proprio di Marc Marquez) si è piazzato quattordicesimo. In difficoltà Pecco Bagnaia che ha chiuso la prima sessione del weekend in 17esima posizione, con Enea Bastianini in 19esima.  
Pubblicato il 7 Novembre 2025

