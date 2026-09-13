MotoGp, a San Marino cade Bezzecchi e Marquez vola in testa al Mondiale: ordine arrivo e classifica piloti

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Marc Marquez trionfa a Misano e riapre la corsa al titolo mondiale oggi, domenica 13 settembre. Il pilota Ducati conquista la vittoria davanti al fratello Alex Marquez e a Pedro Acosta, completando un podio tutto spagnolo a San Marino. Quarto posto per Fermin Aldeguer, mentre Jorge Martin chiude quinto e viene così agganciato in vetta alla classifica iridata. Gara da dimenticare invece per Marco Bezzecchi: il pilota Aprilia, scattato dalla pole e subito al comando, è scivolato già nel primo giro, vedendo sfumare immediatamente la possibilità di conquistare punti pesanti. Tra i ritirati anche Francesco Bagnaia, Johann Zarco, Alex Rins, Diogo Moreira, Joan Mir e Jack Miller. Con il successo di oggi, Marc Marquez raggiunge Jorge Martin a quota 274 punti in testa Ecco l'ordine di arrivo del Gp di san Marino:

1 M. Marquez Ducati 27

2 A. Marquez Ducati 27 +0.657 3 P. Acosta KTM 27 +2.326 4 F. Aldeguer Ducati 27 +6.027 5 J. Martin Aprilia 27 +14.021 6 R. Fernandez Aprilia 27 +18.252 7 F. Di Giannantonio Ducati 27 +20.581 8 E. Bastianini KTM 27 +20.858 9 L. Marini Yamaha 27 +22.911 10 F. Quartararo Yamaha 27 +23.229 11 B. Binder KTM 27 +23.905 12 T. Razgatlioglu Yamaha 27 +28.031 13 F. Morbidelli Ducati 27 +28.297 14 P. Espargaró KTM 27 +31.792 15 J. Zarco Honda 23 RIT. – Caduta 16 A. Rins Yamaha 17 RIT. – Problemi tecnici 17 J. Mir Honda 6 RIT. – Problemi fisici 18 F. Bagnaia Ducati 5 RIT. – Caduta 19 D. Moreira Honda 2 RIT. – Caduta 20 J. Miller Yamaha 1 RIT. – Caduta 21 M. Bezzecchi Aprilia 0 RIT. – Caduta Ecco la classifica piloti aggiornata:

1. Jorge Martin – Aprilia – 274 punti



2. Marc Marquez – Ducati – 274 punti



3. Marco Bezzecchi – Aprilia – 241 punti

4. Fabio Di Giannantonio – Ducati – 223 punti 5. Pedro Acosta – KTM – 209 punti 6. Ai Ogura – Aprilia – 203 punti 7. Raul Fernandez – Aprilia – 199 punti 8. Alex Marquez – Ducati – 153 punti 9. Francesco Bagnaia – Ducati – 143 punti 10. Fermin Aldeguer – Ducati – 105 punti 11. Luca Marini – Honda – 96 punti 12. Enea Bastianini – KTM – 92 punti 13. Brad Binder – KTM – 83 punti 14. Diogo Moreira – Honda – 64 punti 15. Fabio Quartararo – Yamaha – 61 punti 16. Franco Morbidelli – Ducati – 56 punti 17. Johann Zarco – Honda – 36 punti 18. Joan Mir – Honda – 33 punti 19. Jack Miller – Yamaha – 28 punti 20. Alex Rins – Yamaha – 24 punti 21. Toprak Razgatlioglu – Yamaha – 18 punti 22. Maverick Viñales – KTM – 10 punti 23. Iker Lecuona – Ducati – 9 punti 24. Augusto Fernandez – Yamaha – 6 punti 25. Pol Espargarò – KTM – 5 punti 26. Cal Crutchlow – Honda – 0 punti 27. Jonas Folger – KTM – 0 punti 28. Michele Pirro – Ducati – 0 punti

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Pubblicato il 13 Settembre 2026