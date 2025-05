MotoGp, a Le Mans è show di Zarco. Marc Marquez secondo, cade Bagnaia

(Adnkronos) –

Johann Zarco vince il Gp di Francia. Sul circuito bagnato di Le Mans il francese della Honda domina la corsa davanti al leader del mondiale, lo spagnolo Marc Marquez, in sella alla Ducati ufficiale. A completare il podio l'altro spagnolo Fermin Aldeguer con la Ducati del team Gresini che precede i connazionali della Ktm Pedro Acosta e Maverick Vinales. Sesto il giapponese della Honda Takaaki Nakagami. Altra giornata da dimenticare per Francesco 'Pecco' Bagnaia, coinvolto in un incidente al via, ripartito e solo 16° al traguardo. Nella classifica iridata Marc Marquez guida con 171 punti, 22 in più del fratello Alex Marquez (caduto due volte e ritirato) e 51 su Bagnaia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Maggio 2025