MotogGp, ordine d’arrivo Gp Indonesia e classifica del mondiale

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Marco Bezzecchi vince il Gp d'Indonesia e Jorge Martin torna al comando della classifica mondiale scavalcando Marc Marquez. Domenica perfetta per l'Aprilia a Mandalika: il romagnolo si impone davanti ai compagni di marca Raul Fernandez, Martin e Ai Ogura che completano il poker della scuderia italiana. Quinta piazza per Pedro Acosta con la Ktm, che si lascia alle spalle Marc Marquez che chiude sesto e perde la leadership del mondiale. Martin guida con 355 punti, +2 su Marquez e +46 su Bezzecchi. 1 Marco Bezzecchi (Aprilia) 2 Raul Fernandez (Aprilia) +4.260 3 Jorge Martin (Aprilia) +6.890 4 Ai Ogura (Aprilia) +9.378 5 Pedro Acosta (KTM) +9.492 6 Marc Marquez (Ducati) +10.778 7 Alex Marquez (Ducati) +16.821 8 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +19.840 9 Fabio Quartararo (Yamaha) +19.999 10 Enea Bastianini (KTM) +21.111 11 Brad Binder (KTM) +21.912 12 Luca Marini (Honda) +22.656 13 Johann Zarco (Honda) +26.260 14 Franco Morbidelli (Ducati) +28.012 15 Alex Rins (Yamaha) +31.555 16 Diogo Moreira (Honda) +33.948 17 Maverick Viñales (KTM) +53.592. 1 Jorge Martin (Aprilia) 355 2 Marc Marquez (Ducati) 353 3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 309 4 Ai Ogura (Trackhouse) 259 5 Pedro Acosta (KTM) 258 6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 245 7 Raul Fernandez (Trackhouse) 236 8 Alex Marquez (Ducati) 172 9 Francesco Bagnaia (Ducati) 166 10 Fermin Aldeguer (Ducati) 125

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Pubblicato il 11 Ottobre 2026