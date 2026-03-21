Attualità

Moto passa con il rosso e si schianta contro un taxi a Milano: morti due giovani

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Incidente mortale nella notte a Milano. Due ragazzi in moto si sono schiantati contro un taxi e sono morti nella notte, poco prima delle 4 all'angolo tra viale Campania e viale Corsica.  Il taxi, guidato da un 61enne milanese, arrivava dal centro e stava percorrendo corso XXII Marzo. La moto, condotta da un 23enne di Capannori in provincia di Lucca con a bordo una ragazza appena ventenne di Locate di Triulzi nel Milanese, arrivata all'incrocio – secondo i primi rilievi della polizia locale – avrebbe proseguito la marcia, nonostante il semaforo rosso. A quel punto lo schianto, tanto forte che il taxi si è ribaltato e arrestandosi in viale Corsica. Il pm di turno ha disposto il sequestro di entrambi i mezzi e dei caschi, indossati dai due ragazzi, trovati in arresto cardiaco dai soccorritori del 118 e morti sul posto. Il tassista è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Policlinico. Le indagini sull'incidente mortale sono affidate alla Polizia locale di Milano. Il taxi, guidato da un 61enne milanese, arrivava dal centro e stava percorrendo corso XXII Marzo. La moto, condotta da un 23enne di Capannori (Lucca), con a bordo una ragazza appena ventenne di Locate di Triulzi (Milano), arrivata all'incrocio – secondo i primi rilievi della Polizia locale – avrebbe proseguito la marcia, nonostante il semaforo rosso. A quel punto lo schianto, tanto forte che il taxi si è ribaltato in viale Corsica. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Sciame sismico nel Messinese, il terremoto più forte di magnitudo 4.1 vicino Castel di Lucio

8 ore fa

A Firenze il Convegno Nazionale della Federazione dei Cavalieri del Lavoro

11 ore fa

Valanga in Alto Adige travolge scialpinisti: due morti e 5 feriti, tre sono gravi

13 ore fa

Epatite A, nuovi casi a Napoli: 53 ricoveri all’ospedale Cotugno dopo il consumo di frutti di mare crudi

15 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio