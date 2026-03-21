Moto passa con il rosso e si schianta contro un taxi a Milano: morti due giovani

(Adnkronos) – Incidente mortale nella notte a Milano. Due ragazzi in moto si sono schiantati contro un taxi e sono morti nella notte, poco prima delle 4 all'angolo tra viale Campania e viale Corsica. Il taxi, guidato da un 61enne milanese, arrivava dal centro e stava percorrendo corso XXII Marzo. La moto, condotta da un 23enne di Capannori in provincia di Lucca con a bordo una ragazza appena ventenne di Locate di Triulzi nel Milanese, arrivata all'incrocio – secondo i primi rilievi della polizia locale – avrebbe proseguito la marcia, nonostante il semaforo rosso. A quel punto lo schianto, tanto forte che il taxi si è ribaltato e arrestandosi in viale Corsica. Il pm di turno ha disposto il sequestro di entrambi i mezzi e dei caschi, indossati dai due ragazzi, trovati in arresto cardiaco dai soccorritori del 118 e morti sul posto. Il tassista è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Policlinico. Le indagini sull'incidente mortale sono affidate alla Polizia locale di Milano. Il taxi, guidato da un 61enne milanese, arrivava dal centro e stava percorrendo corso XXII Marzo. La moto, condotta da un 23enne di Capannori (Lucca), con a bordo una ragazza appena ventenne di Locate di Triulzi (Milano), arrivata all'incrocio – secondo i primi rilievi della Polizia locale – avrebbe proseguito la marcia, nonostante il semaforo rosso. A quel punto lo schianto, tanto forte che il taxi si è ribaltato in viale Corsica.

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Pubblicato il 21 Marzo 2026